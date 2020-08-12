Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Критику российской вакцины от коронавируса можно объяснить завистью и проплаченностью, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Когда все это еще только начиналось, я говорил, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет... Я не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро», – сказал РИА «Новости» Онищенко.

Он призвал меньше обращать внимание на подобные сомнения и поблагодарил коллег за то, что они «так трепетно относятся к своей работе».

«Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Также Онищенко добавил, что существуют классические, длительные протоколы испытания вакцин, которые могут длится десятилетиями, а есть упрощенные протоколы. В частности вакцину от гриппа создают каждый год, уточнил академик.

«Это новая вакцина, в принципе, и тем не менее мы будем прививать миллионы людей», – отметил Онищенко.

При этом он выразил сомнения в необходимости массовой вакцинации даже групп риска.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными.

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