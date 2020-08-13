Посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова задержали по подозрению в присвоении средств и растрате бюджетных денег, сообщила служба госбезопасности Азербайджана.

«Задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Гасанова задержали в качестве подозреваемого, уголовное дело все еще расследуется, отметили в службе госбезопасности.