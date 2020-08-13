Глава штаба Тихановской сообщила о потере связи с ней

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что потеряла контакт с экс-кандидатом Светланой Тихановской, уехавшей в Вильнюс.

Колесникова заявила, что у нее с Тихановской «нет связи, но будем стараться ее возобновить», передает РИА «Новости».

Она также прокомментировала видео Тихановской, где та призывает остановить протесты, предположив, что оно было записано «под давлением».

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«Все очень печально, так не должно происходить. В кабинет председателя ЦИК заводят человека, он остается наедине с представителями силовых структур. Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур», – заявила Колесникова.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Однако после она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской: в первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной, а во втором – призвала граждан не выходить на митинги.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной.

По мнению сторонников политика, заявление было записано под давлением.

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