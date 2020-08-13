Петербургских полицейских заподозрили в вымогательстве за подброшенные наркотики

В Петербурге пятерых патрульных полицейских заподозрили в вымогательстве под угрозой подброса наркотиков девушке, которую остановили в Невском районе города, сообщил источник в силовых структурах.

«Пятеро патрульных полицейских подозреваются в вымогательстве в Невском районе. По предварительным данным, они вымогали деньги у девушки, которую остановили на улице Коллонтай при поиске «закладки» с наркотиками», – сказал собеседник РИА «Новости».

Происшествие случилось 11 мая. Правоохранители остановили девушку, посадили в служебный автомобиль, и якобы угрожая подбросить наркотические вещества, затребовали у нее перевод денег. Один из полицейских, как утверждает источник, перевел себе с ее счета 30 тыс. рублей.

«Подозреваемые задержаны, проводится служебная проверка», – добавил источник.

В ГУ МВД по городу и области пояснили, что полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. «В случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством», – заключили в ведомстве.

Ранее в Москве трем полицейским предъявили обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест.