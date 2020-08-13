Врачи рассказали о состоянии Ефремова

Актер Михаил Ефремов, госпитализированный в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, проходит лечение в неврологическом отделении, сообщил источник в медицинских кругах.

«Он в неврологическом отделении. Его состояние стабильное, тенденция к улучшению сохраняется», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что «пока все без изменений». «Ефремов лежит в больнице, к нему по-прежнему не пускают», – сказал он.

11 августа Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.Однако в среду адвокат артиста Пашаев заявил, что его подзащитный все-таки перенес инсульт.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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