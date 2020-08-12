МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана

Эксперты предупреждают, что силовой ресурс Лукашенко не бесконечен Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS
Протест в столице Белоруссии в первую же ночь после выборов превратился из мирного в насильственный – против милиции использовались пиротехника и «коктейли Молотова». В ответ власти применили жесткие меры, которые привели к спаду активности на улицах. Как Александру Лукашенко удалось сбить волну протеста и почему белорусская оппозиция вряд ли сможет повторить успех украинского Майдана? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...

Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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    МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

       12 августа 2020, 16:23
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о пожаре на ремонтируемой в Кронштадте подлодке оказались ложными, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

    «По подлодке в Кронштадте... Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные СМИ сообщил, что возгорание якобы произошло на корме подлодки. Отмечалось, что загорелась краска на субмарине.

    Напомним, ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота – в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». Субмарина погрузилась на глубину 108 метров. Все 118 человек, которые находились на борту, погибли.

    Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели подлодки «Курск», проходят в среду по всей России, в том числе на Серафимовском кладбище в Петербурге.

    Бывший командующий флотилией подлодок вице-адмирал Олег Бурцев рассказывал, что происходило в первые часы после того, как «Курск» перестал выходить на связь.

    Добавим также, 12 декабря 2019 года произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.


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