МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

Сообщения о пожаре на ремонтируемой в Кронштадте подлодке оказались ложными, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

«По подлодке в Кронштадте... Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местные СМИ сообщил, что возгорание якобы произошло на корме подлодки. Отмечалось, что загорелась краска на субмарине.

Напомним, ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота – в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». Субмарина погрузилась на глубину 108 метров. Все 118 человек, которые находились на борту, погибли.

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели подлодки «Курск», проходят в среду по всей России, в том числе на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Бывший командующий флотилией подлодок вице-адмирал Олег Бурцев рассказывал, что происходило в первые часы после того, как «Курск» перестал выходить на связь.

Добавим также, 12 декабря 2019 года произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.