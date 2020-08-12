Власти решили проработать вопрос продления выплат медикам

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин проработает вопрос продления стимулирующих выплат медикам, борющимся с новым коронавирусом. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить необходимые для этого документы.

Мишустин заявил на заседании правительства, что «по поручению президента правительство проработает вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам». В связи с этим он просит Голикову «организовать эту работу и оперативно подготовить все документы», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ситуации пандемии потребовалось оперативно сориентировать систему здравоохранения России на борьбу с инфекцией.

«Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников. Мы очень благодарны за их труд, они каждый день спасают тысячи жизней», – добавил премьер.

Мишустин сообщил также, что правительство выделит медучреждениям еще 49,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом и тест-системы для них, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более миллиона медиков в России получили выплаты за борьбу с коронавирусом.

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