В штабе Тихановской опровергли спад протеста в Белоруссии

«Властям не надо думать, что они выскочили из этой ситуации. Это передышка, которую взяли протестующие», – заявила газете ВЗГЛЯД соратница Светланы Тихановской Анна Красулина, комментируя сообщения о том, что в Минске и других городах Белоруссии протестная активность пошла на спад.

«Я живу в спальном районе, при этом мы слышали взрывы, исходящие из центра. Я не думаю, что это можно назвать спадом. Вполне возможно, что это передышка, которую взяли протестующие», – сказала Анна Красулина, пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Мы сразу настраивались на децентрализованные протесты. Поэтому я считаю, что это не спад. Более того, вчера стало понятно, что большое количество предприятий начинают забастовку. Все это рассчитано на долгую игру», – отмечает собеседница.

«Властям не надо думать, что они выскочили из этой ситуации. Лукашенко больше не президент, его приказы выполнять необязательно. А сам протест просто переформатируется, станет гибким и будет идти с некоторыми интервалами. Потому здесь не надо выдавать желаемое за действительное», – заключила Красулина.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Но в ночь на среду на среду протесты пошли на спад, считает минский политолог Алексей Дзермант. «Сработала тактика блокировки мессенджеров. Хорошо просчитали психологию белорусов, особенно из числа креаклов. Это крайние индивидуалисты, без интернета у них слабые социальные связи и самоорганизация», – отмечает Дзермант в своем телеграм-канале.

При этом в среду утром в Белоруссии возобновилась работа мобильного интернета и социальных сетей, которые практически не работали с вечера воскресенья.

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