В Минске начались задержания

В столице Белоруссии в понедельник начались новые задержания, в центр Минска прибывают силы ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы, в том числе в районе стелы «Минск – город герой».

По данным Telegram-канала Sputnik Беларусь, на месте вчерашних столкновений с силовиками людей пока не много, однако задержания уже начались. Уточняется, что станции метро «Фрунзенская», «Немига», «Купаловская» и «Октябрьская» работают только на выход.

В центре Минска сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы, в том числе в районе стелы «Минск – город герой». На место прибывает спецтехника, установлены металлические заграждения. В столице республики начались перебои с мобильной связью, передает ТАСС.

Дополнительные силы стягивают также в центр Витебска, движение в городе частично перекрыто.

Автомобили милиции заняли стоянку возле сквера через дорогу от площади Победы. Именно в это место накануне ушли люди, которых оттеснили с площади. К площади Победы с двух центральных улиц – Московского проспекта и улицы Ленина – подогнали автозаки и автобусы с силовиками.

«Возле монумента «Три штыка», где находится зона отдыха горожан, дежурят усиленные патрули ППС, площадь Победы огорожена, оставлены только небольшие проходы. Пока на площади и в зоне отдыха возле монумента протестующих не наблюдается. Светофоры возле площади Победы отключены, движение регулируется сотрудниками ГАИ, они также стоят на выездах на все прилегающие улицы», – передает Sputnik.

Усиленные наряды милиции дежурят на прилегающем к площади Победы проспекте Черняховского, где в воскресенье прошли основные протестные акции.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.