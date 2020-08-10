Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

Британский музыкальный продюсер Мартин Берч, сотрудничавший со знаменитыми рок-группами Deep Purple, Black Sabbath и Iron Maiden, умер на 72-м году, сообщил фронтмен группы Whitesnake Дэвид Ковердэйл.

«С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч. Мартин был огромной частью моей жизни. (…) Мои мысли и молитвы с его семьей, друзьям и фанатами», – написал Ковердэйл в Twitter.

О причине смерти продюсера не сообщается. На протяжении 11 лет он работал с группой Iron Maiden. Карьеру Берч завершил в 1992 году.