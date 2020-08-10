Россия обвинила США в желании «удушить» Европу

Соединенные Штаты на фоне пандемии готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.

«Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите», – цитирует заместителя секретаря российского Совета безопасности РИА «Новости».

Так, по мнению Венедиктова, США «уничтожают такое соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин».

Венедиктов также напомнил, что американские власти предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по «Северному потоку – 2».

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.

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