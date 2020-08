Трамп выразил готовность помочь в расследовании причин взрыва в Бейруте Генпрокурор США сравнил движение «Антифа» с революционерами-большевиками Трамп оценил идею добавить свое лицо к барельефам президентов США на горе Рашмор 10 августа 2020, 05:32

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Текст: Антон Никитин

Глава администрации США Дональд Трамп оценил идею добавить свой профиль к барельефам четырех президентов Соединенных Штатов на горе Рашмор в штате Южная Дакота. По словам Трампа, он «никогда не предлагал этого». «Это вымышленные новости провальной [газеты] The New York Times и [телеканала] CNN, у которого плохие рейтинги», – написал глава Белого дома в своем Twitter. При этом, по мнению главы американской администрации, «это звучит как хорошая идея», учитывая «все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года» его президентства. Напомним, в субботу The New York Times сообщила, что Трамп во время приватной беседы в Белом доме якобы поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Согласно публикации, в 2019 году один из помощников в Белом доме поинтересовался в администрации губернатора, какие формальности требуется выполнить, чтобы высечь еще один барельеф. Позже Ноэм преподнесла Трампу муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа. Работы по созданию мемориала на горе Рашмор с изображением четырех президентов велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. По словам скульптора, он выбрал Вашингтона, потому что тот привел страну к демократии, Джефферсона – за принятие Декларации независимости, Линкольна – за отмену рабства, Рузвельта – за то, что благодаря ему был построен Панамский канал.

