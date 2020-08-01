Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России

В США заимствовали идеи ПВО СССР, а затем и российской ПВО, которая стала основой ВКС, заявил экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Бижев отметил, что у России «богатый опыт применения войск противовоздушной обороны». Он указал, что «наши специалисты обучали полмира, и многие страны создавали системы ПВО по нашему образцу».

Как заявил Бижев, «даже прагматичные американцы копировали различные идеи советской, а сегодня российской системы» ПВО, передает РИА «Новости».

Так, в США, по его словам, учитывают российский опыт приоритета выбора целей, частично заимствуют принцип построения боевых порядков. В качестве примера он привел прикрытие в Сирии системами С-300 и С-400 комплексов «Панцирь», которые уничтожают малоразмерные цели.

В США также создали Космические силы. Он не исключил, что это сделано «в ответ на усиление российских ВКС».

Сейчас ВКС «по своей структуре напоминают войска ПВО страны в советское время». Тогда у «главкома ПВО в руках были сосредоточены все силы ПВО, элементы ракетно-космической обороны, истребительная авиация, радиотехнические войска, а также специальные войска различного назначения», сказал Бижев.

В «безвременье» после «развала» СССР «одни оргштатные изменения сменялись другими», заявил он, указав, что «изъяли ракетно-космическую оборону, передали РВСН, что было большой ошибкой», «объединили с ВВС, но в то время они были не готовы интегрироваться в более технологичную систему управления, которой обладали войска ПВО».

Бижев считает, что с появлением ВКС были восстановлены преимущества советской системы ПВО. Также удалось сосредоточить в одних руках ответственность за ПВО. Он подчеркнул, что «создание нового вида войск – это ответ на вызов времени», когда «развиваются средства нападения». Сейчас «средства автоматизации позволяют собирать всю информацию на единый командный пункт, в короткие сроки анализировать ситуацию, принимать быстрые и грамотные решения».

По мнению Бижева, ВКС постоянно совершенствуется за счет внедрения современных систем управления и связи.

Напомним, ВКС созданы в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. ВКС приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года.

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