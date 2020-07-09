За распитие алкоголя в поезде предложили лишать права на проезд

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за распитие спиртного в поездах.

Как сообщает RT со ссылкой на письмо общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха, такую меру Хамзаев считает необходимой для граждан, которые дважды в течение календарного года попадались на употреблении алкоголя в железнодорожном транспорте.

Общественник также предложил запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах – единственном месте в поезде, где реализуются напитки крепостью до 16,5%.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», – отмечается в обращении общественника.

Кроме того, Хамзаев высказался за усиление контроля за пассажирами, которые проносят и распивают в поездах алкоголь, купленный заранее.

Напомним, в марте начальник главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров заявил, что для снижения числа дебоширов в поездах дальнего следования необходимо ввести запрет на продажу спиртных напитков.