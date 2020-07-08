Число жертв наводнения в Японии выросло до 58 человек

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли, по меньшей мере, 58 человек, многие числятся без вести пропавшими.

Как пишет The New York Times, десятки тысяч военнослужащих, полицейских и спасателей были мобилизованы, чтобы добраться в наиболее пострадавших от стихии городов вдоль реки Кума на южном острове Кюсю. Больше всего погибших – 54 человека – обнаружены в префектуре Кумамото. Среди погибших 14 жителей дома престарелых рядом с рекой. Еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

При этом стихия не думает униматься: ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают и часть основного японского острова Хонсю. Режим наивысшей опасности из-за дождей объявлен в префектурах Гифу и Нагано.

Министерство земельных ресурсов зарегистрировало по меньшей мере 71 оползень в 12 префектурах. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство удвоит число спасателей и спасателей до 80 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Обильные дожди обрушились на юго-западные районы Японии утром в субботу. В воскресенье сообщалось, что в результате разлива рек и оползней после мощных ливней погибли более 30 человек. На месте работают спасатели и 10 тыс. командированных в район бедствия военных.