В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

Конгрессмены США запланировали запретить Пентагону тратить федеральные средства на контроль над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, свидетельствует проект оборонного бюджета США.

Документ представлен комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США, находящейся под контролем Демократической партии, передает ТАСС.

Предлагается запретить тратить «средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака».

В частности, речь идет о 700 млн долларов, которые собирались направить на поддержку сил, участвующих в борьбе против террористической организации «Исламское государство*» в Ираке и Сирии, например курдам.

Проект бюджета должны поддержать как Палата представителей, так и контролируемый Республиканской партией Сенат, а также глава американского государства Дональд Трамп.

Напомним, Москва указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.