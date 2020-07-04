В МИД выразили уверенность в неизменности решения США о выходе из ДОН

Москва уверена, что США выйдут из Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на конференцию 6 июля и другие мероприятия по соглашению, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, российская сторона «абсолютно уверена», что США выйдут из ДОН, «несмотря ни на какие мероприятия, которые предстоят в период до 22 ноября, а среди этих мероприятий не только специальная конференция, намеченная на понедельник, но и также регулярная плановая обзорная конференция по договору, которая состоится в начале октября, и заседания консультативной комиссии по открытому небу в Вене на уровне делегаций постпредств», передает ТАСС.

Он указал, что решение Вашингтона «не связано ни с какими претензиями в адрес России», так как «американцы не хуже нас понимают надуманность этих претензий и прекрасно осознают, что при наличии политической воли эти претензии можно было бы урегулировать».

По его словам, «вся проблема в том, что США методично выходят из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и разрушают всю архитектуру в этой сфере».

«Выход из ДОН – только один из элементов этой политики. Соответственно, все будет доведено до логического завершения, и 23 ноября Соединенных Штатов в договоре не будет», – добавил замминистра.

Кроме того, МИД не исключает, что после выхода США из соглашения могут выйти и другие страны. От этого фактора, а также от того, будет ли для России «обеспечена гарантия непередачи остающимися в договоре союзниками США тех данных, которые эти союзники собирают в процессе миссий открытого неба», зависит дальнейшая судьба договора.

«Нам нужны твердые гарантии», – подчеркнул Рябков.

Напомним, на 6 июля запланирована конференция государств-участников ДОН, на которой обсудят перспективу этого международного соглашения после заявления США о намерении выйти из него.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по Договору.

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