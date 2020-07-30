Турецкое судно вошло в исключительную экономическую зону Кипра для сейсморазведки

Турецкое исследовательское судно «Барбадос», которое специализируется на проведении сейсморазведки, нарушило границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр, сообщает Кипрское информационное агентство.

Распространенное турецкой стороной уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (НАВТЕКС), свидетельствует, что «Барбадос» собирается осуществлять разведку во 2-м, 3-м и 13-м блоках кипрской ИЭЗ, передает ТАСС.

Отмечается, что власти Кипра распространили собственный навигационный телекс в системе NAVTEX, в котором утверждается, что уведомление Турции является незаконным и нарушающим суверенные права островного государства.

Ранее официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил, что Евросоюз готовит список санкций против Турции в случае продолжения ею провокаций в отношении Греции и Кипра в Эгейском море и в средиземноморском регионе в целом.

Анкара предупредила об исследованиях к югу и к востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова может начаться война. Он дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км, однако Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.