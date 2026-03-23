Администратор Булановой опроверг слухи о госпитализации певицы
Певица Татьяна Буланова после недомогания, вызванного простудой, уже вернулась к гастрольной деятельности и сегодня выступит в Пензе согласно графику тура, сообщил ее администратор Константин Сергеев.
Концерт Татьяны Булановой в Пензе 23 марта пройдет по расписанию, передает ТАСС. Администратор певицы Константин Сергеев сообщил, что сообщения о госпитализации артистки не соответствуют действительности.
Он уточнил, что после недавнего выступления Буланова почувствовала недомогание из-за простуды, однако серьезных проблем со здоровьем не возникло.
Сергеев отметил: «Просто была простужена, и ей предложили сделать капельницу после концерта, и все. Уже лечится и все в порядке. Это просто обычная капельница, чтобы не было интоксикации». По его словам, артистка уже вернулась к работе и накануне провела сольный концерт в Ульяновске.
Он подтвердил, что выступление в киноконцертном зале «Пенза» состоится сегодня вечером, как и планировалось, в рамках юбилейного тура. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной госпитализации Булановой, однако она оказалась недостоверной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний имени А.М. Широкова в Минске на заочную форму обучения по направлению «музыкальное искусство эстрады».
В прошлом году президент Владимир Путин вручил Булановой медаль «За труды в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры.