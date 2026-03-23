Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны около Мирополья, Новой Сечи и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Сосновым Бором, Польной, Марьино, Верхней Писаревкой и Старицей.

Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Студенка, Новоосиново, Шийковки и Боровой в Харьковской области, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана и Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, танк, бронемашина и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Славянска, Ильиновки, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Новодмитровки в ДНР.

Противник потерял до 180 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Светлого, Матяшево, Доброполья, Гришино, Белицкого, Приюта и Торского в ДНР, Новоподгородного, Чугуево и Ивановки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, три бронемашины и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.