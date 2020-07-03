Суд согласился заслушать эксперта «Алмаз-Антея» по делу MH17

Нидерландский суд разрешил приобщить к делу MH17 выводы российской компании «Алмаз-Антей», об этом решении объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Что касается (украинского полковника) Таренкова, а также эксперта «Алмаз-Антей», суд удовлетворил запросы на их допросы, чтобы была возможность расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК «Бук» 9М38М1 рядом с самолетом», – цитирует судью РИА «Новости».

Стинхейс пояснил, что суд считает возможным допросить экспертов по поводу правдоподобности сценария, по которому рейс MH17 был ЗРК «Бук».

«Суд разрешит назначить эксперта «Алмаз-Антей», чтобы он мог ответить на отчеты экспертов Нидерландского аэрокосмического центра(...) Кроме того, доклады «Алмаз-Антей» по MH17, переведенные на английский язык, должны быть приобщены к делу», – добавил судья.

Ранее в пятницу сообщалось, что Стинхейс отклонил просьбу защиты о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Ранее основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред России при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Голландский эксперт Марике де Хун отмечала, что рассмотрение дела в суде может занять до пяти лет.