Губернатор Хоккайдо призвал активизировать переговоры с Россией по Курилам

Губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать переговорный процесс с Россией по «вопросу» территориальной принадлежности южных Курильских островов.

Судзуки заявил об этом, комментируя прошедшее в России голосование по внесению изменений в Конституцию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

«Как губернатор префектуры Хоккайдо, частью административного района которой являются северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова – прим. ВЗГЛЯД), решительно призываю активизировать дипломатические переговоры», – заявил он.

Губернатор выразил уверенность в том, что «дипломатические переговоры, направленные на решение территориальной проблемы, будут продолжены на основе договоренностей, достигнутых лидерами Японии и России».

Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию.

Замглавы МИД Игорь Моргулов заявлял, что принятие поправок в Конституцию не скажется на совместной хозяйственной деятельности с Японией на Курильских островах.

В мае МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории». В ответ на это российский МИД сообщил, что решение Японии противоречит настрою на переговоры между странами, и предложил японцам «вернуться к реальности».

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно дал понять, что для заключения мирного договора с Москвой в Японии должны признать суверенитет России над Курилами, «а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».

Напомним, поправка к Конституции подразумевает, в частности, запрет на отчуждение территорий страны.

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