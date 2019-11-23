Взгляд
23 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
Перейти а раздел…

Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
Перейти а раздел…

Последствия войны с Китаем напугали Америку

Си Цзиньпин уже шестой китайский лидер, который встречается с Генри КиссинджеромФото: JASON LEE/EPA/ТАСС
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил за урегулирование торгового конфликта между Штатами и Китаем. Более того, он призвал к началу большой политической дискуссии двух стран. Эти заявления патриарх американской внешней политики сделал накануне встречи с Си Цзиньпином в Пекине. По его мнению, конфликт США и Китая способен привести к последствиям, худшим чем Первая мировая война. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
    Перейти а раздел…

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Новая атака США на «Северный поток»

      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту
              Москва потребовала от Японии признать суверенитет России над Южными КуриламиПоследствия войны с Китаем напугали АмерикуЛатвия призвала не считать запрет российских каналов цензуройПушков указал на истинные цели поставок газа из США на Украину
              Для ВМС Украины предложили собрать «посылочку из унитазов»Трамп не захотел давать деньги коррумпированной УкраинеШахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропагандуДвигатель «Кортежа» превратили в авиационный
              Глава РУСАДА сказал, какое решение вынесет ВАДА о статусе агентстваОрганизатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семьюКитайский журналист назвал причину быстрого старения россиянокКомандовавший штурмом в Беслане полковник захотел дать в челюсть Дудю

              «глава дипломатии»


              Лавров встретился с объявившим Россию врагом испанским министром

              «политический процесс»


              США призвали не восстанавливать Сирию

              новогодние гастроли


              Вассерман и Лоза отреагировали на возвращение Ротару

              Видео

              ошибки СССР


              Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

              ужасающая статистика


              До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений

              сортирные аргументы


              Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

              социальные сети


              Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Стратегия Лукашенко


              Максим Соколов: С географией можно спорить

              Пропасть невежества


              Игорь Мальцев: Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Институт брака


              Сергей Мардан: У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Переговорам России и Японии нужна развязка

              Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооружения   23 ноября 2019, 13:30
              Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров?

              В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров ответил генсеку кабмина Японии Есихидэ Суге, который заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой, исходя из базовой позиции: сначала решение территориального спора, затем заключение мирного договора. То есть японцы согласны на мир только после передачи им российских островов. Лавров подчеркнул, что именно Япония должна сначала признать суверенитет России над Южными Курилами, а затем можно говорить о заключении мирного соглашения, которое не подписано со времен Второй мировой войны.

              Лавров добавил, что «при всем уважении» к представителю Японии российская сторона ориентируется на договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые согласились «продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года». А в ней четко сказано, что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и «суверенитета России над всеми нашими землями, включая и эти территории». «А потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», – полагает Лавров.

              Как известно, Россия готова пойти на компромисс по двум из четырех островов – Хабомаи и Шикотан, так как они имеют менее стратегическое значение, чем Итуруп и Кунашир. Япония лишь формально претендует на все четыре острова и не питает иллюзий насчет «возврата» Итурупа и Кунашира.

              В октябре Синдзо Абэ заявлял: Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил – на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курильские острова). «В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», – говорил Абэ.

              В то же время он указывал на прогресс в переговорах, напомнив об организации чартерных перелетов на Южные Курилы для бывших жителей островов с целью посещения могил предков, а также договоренность о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности.

              Именно с приходом Абэ на пост премьера в Японии заговорили о желании вывести переговоры с Россией на новый уровень. Однако переговорам мешает еще один фактор – «военный союз» Японии и США. Москва, подчеркивает Лавров, передала Токио «перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности», связанных с «военно-политическим альянсом» Японии и США. По его словам, «японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности».

              Лавров указал, что «в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай». И все свои альянсы США намерены выстраивать, «исходя из этих угроз». Это «расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса» против России, сказал глава МИД.

              Японцы называют союз с США незыблемым и считают его основой внешней политики. «Опираясь на него, наша страна работает над построением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона рука об руку с Великобританией, Францией, Австралией, Индией и другими странами, с которыми мы разделяем общие базисные ценности», – пояснял Абэ.

              Как напомнил газете ВЗГЛЯД завкафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов, озвученные Лавровым условия постоянны. «Япония должна признать суверенитет Москвы над территориями, которые Россия получила по итогам Второй мировой войны. А второе препятствие – в военном союзе Японии с США.

              Если говорить о втором условии, то от суверенного союза с американцами японцы не откажутся. Значит, нет смысла продолжать переговоры»,

              – сказал Панов газете ВЗГЛЯД.

              Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва и Токио должны искать пути заключения мирного договора, но достичь соглашения будет очень сложно. «Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эта работа будет продолжены, потому что это в наших с вами интересах», – заявлял Песков осенью этого года.

              Он также указывал на то, что союзничество Японии и США осложняет заключение мирного договора. В случае передачи части островов японцам есть угроза появления там американских вооружений, которые начнут угрожать России. «Американцы, по сути, могут размещать свои объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, даже не спрашивая разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной», – пояснял Песков.

              В то же время Панов подчеркивает, что у японцев тоже есть веские аргументы. «Позиция непризнания суверенитета России над Курильскими островами основывается на том, что Советский Союз не подписал в свое время Сан-Францисский мирный договор 1951 года. И дальше вся эта тема раскручивается уже многие десятилетия. Лично мое мнение заключается в том, что стороны находятся в тупике и никто не знает, как его преодолеть. Скорее всего, мирного договора между странами не будет», – констатирует эксперт.

              В декабре в Россию прибудет министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. «Будем продолжать диалог... Конечно, это (мирный договор) будет одной из центральных тем наших дискуссий», – заключил Лавров.

              Эксперт, впрочем, не ожидает прорыва на переговорах Лаврова с Мотэги. Выход из тупика возможен лишь в случае желания одной из сторон пойти на уступки. В этом случае переговорный процесс немедленно сдвинется с мертвой точки.

              «Если есть политическая воля и намерения, то можно найти какие-то развязки. Но судя по тому, как позиции повторяются из раза в раз, то я не вижу движения ни с одной из сторон. Чтобы появилось политическое решение, переговоры нужно вести иначе, а не просто повторять условия. Надо искать развязки. Но пока развязки никто не ищет», – подытожил Александр Панов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............