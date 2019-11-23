Переговорам России и Японии нужна развязка

Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров?

В субботу министр иностранных дел Сергей Лавров ответил генсеку кабмина Японии Есихидэ Суге, который заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой, исходя из базовой позиции: сначала решение территориального спора, затем заключение мирного договора. То есть японцы согласны на мир только после передачи им российских островов. Лавров подчеркнул, что именно Япония должна сначала признать суверенитет России над Южными Курилами, а затем можно говорить о заключении мирного соглашения, которое не подписано со времен Второй мировой войны.

Лавров добавил, что «при всем уважении» к представителю Японии российская сторона ориентируется на договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые согласились «продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года». А в ней четко сказано, что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и «суверенитета России над всеми нашими землями, включая и эти территории». «А потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», – полагает Лавров.

Как известно, Россия готова пойти на компромисс по двум из четырех островов – Хабомаи и Шикотан, так как они имеют менее стратегическое значение, чем Итуруп и Кунашир. Япония лишь формально претендует на все четыре острова и не питает иллюзий насчет «возврата» Итурупа и Кунашира.

В октябре Синдзо Абэ заявлял: Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил – на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курильские острова). «В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», – говорил Абэ.

В то же время он указывал на прогресс в переговорах, напомнив об организации чартерных перелетов на Южные Курилы для бывших жителей островов с целью посещения могил предков, а также договоренность о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности.

Именно с приходом Абэ на пост премьера в Японии заговорили о желании вывести переговоры с Россией на новый уровень. Однако переговорам мешает еще один фактор – «военный союз» Японии и США. Москва, подчеркивает Лавров, передала Токио «перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности», связанных с «военно-политическим альянсом» Японии и США. По его словам, «японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности».

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Лавров указал, что «в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай». И все свои альянсы США намерены выстраивать, «исходя из этих угроз». Это «расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса» против России, сказал глава МИД.

Японцы называют союз с США незыблемым и считают его основой внешней политики. «Опираясь на него, наша страна работает над построением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона рука об руку с Великобританией, Францией, Австралией, Индией и другими странами, с которыми мы разделяем общие базисные ценности», – пояснял Абэ.

Как напомнил газете ВЗГЛЯД завкафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов, озвученные Лавровым условия постоянны. «Япония должна признать суверенитет Москвы над территориями, которые Россия получила по итогам Второй мировой войны. А второе препятствие – в военном союзе Японии с США.

Если говорить о втором условии, то от суверенного союза с американцами японцы не откажутся. Значит, нет смысла продолжать переговоры»,

– сказал Панов газете ВЗГЛЯД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва и Токио должны искать пути заключения мирного договора, но достичь соглашения будет очень сложно. «Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эта работа будет продолжены, потому что это в наших с вами интересах», – заявлял Песков осенью этого года.

Он также указывал на то, что союзничество Японии и США осложняет заключение мирного договора. В случае передачи части островов японцам есть угроза появления там американских вооружений, которые начнут угрожать России. «Американцы, по сути, могут размещать свои объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, даже не спрашивая разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной», – пояснял Песков.

В то же время Панов подчеркивает, что у японцев тоже есть веские аргументы. «Позиция непризнания суверенитета России над Курильскими островами основывается на том, что Советский Союз не подписал в свое время Сан-Францисский мирный договор 1951 года. И дальше вся эта тема раскручивается уже многие десятилетия. Лично мое мнение заключается в том, что стороны находятся в тупике и никто не знает, как его преодолеть. Скорее всего, мирного договора между странами не будет», – констатирует эксперт.

В декабре в Россию прибудет министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. «Будем продолжать диалог... Конечно, это (мирный договор) будет одной из центральных тем наших дискуссий», – заключил Лавров.

Эксперт, впрочем, не ожидает прорыва на переговорах Лаврова с Мотэги. Выход из тупика возможен лишь в случае желания одной из сторон пойти на уступки. В этом случае переговорный процесс немедленно сдвинется с мертвой точки.

«Если есть политическая воля и намерения, то можно найти какие-то развязки. Но судя по тому, как позиции повторяются из раза в раз, то я не вижу движения ни с одной из сторон. Чтобы появилось политическое решение, переговоры нужно вести иначе, а не просто повторять условия. Надо искать развязки. Но пока развязки никто не ищет», – подытожил Александр Панов.

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