Премьер Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэль Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял (прошение)», – передает РИА «Новости» заявление Елисейского дворца.

Там отметили, что Филипп продолжит «вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства»

В воскресенье Макрон заявил о «новой команде» в правительстве.

«Я должен был сделать выбор для реализации нового пути. Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их реализации. За этим будет новая команда», – сказал Макрон в интервью региональным изданиям, не приведя никаких подробностей по возможным изменениям в кабмине.

Говоря о Филиппе, который в воскресенье одержал победу на выборах мэра Гавра, Макрон подчеркнул, что премьер-министр на протяжении трех лет вместе с менявшимся правительством ведет «замечательную работу».

«И мы провели важные исторические реформы – часто в очень сложных условиях. Он проводит важные реформы, и у нас сложились доверительные отношения, которые с определенной точки зрения являются уникальными в масштабах Пятой Республики», – отметил французский лидер.

Напомним, Филипп избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей. Сам Филипп отмечал, что в случае победы на выборах мэра рассчитывает оставаться на посту главы правительства, однако не исключал, что может вернуться в Гавр раньше 2022 года. Кресло мэра этого города Филипп уже занимал с 2010 по 2017 год – до назначения на должность премьер-министра.

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводился онлайн 28 июня 2020 года среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотят, чтобы Филипп оставался премьером. Еще 44% выступили за назначение нового премьера, остальные респонденты воздержались от ответа.