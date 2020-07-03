Президент Южной Кореи выдвинул кандидата на пост министра объединения

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3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Гей-браки вторглись в православный мир

Очевидно, что география гей-браков продолжит расширяться и в Европе, и в мире в целомФото: REUTERS/Mark Blinch
Черногория легализовала гей-браки, сообщают СМИ. Можно прочесть даже о том, что она сделала это первой из православных стран, что стало «очень смелым и решительным поступком». В реальности все немного не так, жизнь пока еще не поспевает за пропагандой, но Черногория действительно стала полем для экспериментов беспринципного афериста, что может плохо для нее закончиться. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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      Россияне опробовали голосование рядом с домом

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              Президент Южной Кореи выдвинул кандидата на пост министра объединения

              3 июля 2020, 09:38

              Текст: Евгения Шестак

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              Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул кандидата на пост руководителя министерства объединения, которое курирует отношения с КНДР.

              Министерство объединения возглавил депутат правящей в стране Демократической партии «Тобуро» Ли Ин Ен, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

              Прежний министр объединения Ким Ен Чхоль ушел в отставку в середине июне на фоне обострения отношений с КНДР, во время которого Пхеньян взорвал здание офиса межкорейской связи в Кэсоне.

              КНДР 5 июня сообщила о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответа на отправку южнокорейской стороной агитационных листовок. Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия.

              В мае на границе Южной Кореи с Северной произошла перестрелка.


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