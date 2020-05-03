Перестрелка произошла на границе Южной Кореи с Северной

По южнокорейскому погранпосту в демилитаризованной зоне открыли огонь со стороны КНДР, сообщил комитет начальников штабов Южной Кореи.

Стрельбу открыли в 07.41 по местному времени (01.41 мск). Со стороны КНДР были произведены несколько выстрелов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

В ответ было произведено два выстрела. Никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, год назад государственный Институт национального объединения Республики Корея провел опрос, результаты которого свидетельствовали о том, что более половины южнокорейских граждан выступают за продолжение диалога и стремление найти компромисс с КНДР.

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