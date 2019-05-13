Большинство жителей Южной Кореи выступили за сближение с КНДР

Из результатов социологического опроса, проведенного государственным Институтом национального объединения Республики Корея следует, что более половины южнокорейских граждан выступают за продолжение диалога и стремление найти компромисс с КНДР.

За продолжение диалога и поиск компромисса с КНДР высказались 51,4% респондентов из 1 тыс. опрошенных жителей Южной Кореи. Таким образом, число сторонников сближения с Пхеньяном среди южнокорейских граждан впервые в истории превысило количество противников, передает ТАСС.

При этом 72,4% опрошенных уверены, что КНДР никогда не откажется от своей ядерной программы и не пойдет на полную денуклеаризацию.

В необходимости объединения двух корейских государств, разделенных войной 1950-1953 гг., уверены 65,6% – на 8% больше, чем в 2017 году.

Институт национального объединения отмечает, что изменения в настроениях граждан произошли благодаря активной политике правительства и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, направленной на сближение и нормализацию отношений с КНДР.

Опрос проводился с 5 по 25 апреля. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.

Накануне бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что власти Северной Кореи власти вряд ли откажутся от ядерного оружия, которое необходимо стране для выживания.

Напомним, около года назад лидер КНДР Ким Чен Ын перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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