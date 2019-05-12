Экс-глава Пентагона объяснил, зачем КНДР ядерное оружие

Северокорейские власти вряд ли откажутся от ядерного оружия, небольшой арсенал необходим стране для выживания, заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс (руководил военным ведомством США в 2006-2011 годах) в интервью телеканалу CBS.

Гейтс, который также возглавлял ЦРУ (1991-1993), заявил, что нынешняя американская администрация «оторвана от объективной реальности, если полагает, что может добиться полной денуклеаризации» Корейского полуострова, передает ТАСС.

Напомним, около года назад Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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