В России предложили конфисковать «серые» доходы чиновников

Министерство юстиции России предложило изымать в бюджет государства не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников.

Новацию предлагается распространить не на всех чиновников, а только на тех, кто обязан по закону сдавать декларации о доходах, передает РИА «Новости».

«Предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях (такого) лица…, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года», – сообщили в ведомстве.

Условие для де-факто конфискации – человек не может «представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения» таких активов.

Соответствующим образом предлагается изменить федеральный закон «О противодействии коррупции» и Гражданский и Бюджетный кодексы России.

Ранее Генпрокуратура заявила об успехах в борьбе с коррупцией. У бывшего главы Клинского района нашли незаконное имущество на 9 млрд рублей.