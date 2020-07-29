Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил предоставить родителям право на налоговый вычет по расходам на лечение совершеннолетних детей, соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

«Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записке к проекту.

Как пояснил Щапов, сейчас получить такой вычет гражданин, имеющий официальный доход и уплачивающий с него НДФЛ, может на себя, своих родителей, супруга или супругу и несовершеннолетних детей.

«Между тем, нередки случаи, когда и после совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей. Например, продолжает обучение в вузе. Или сама болезнь исключает для него возможность работать и зарабатывать. В таких случаях расходы на лечение, операции, лекарства ложатся на плечи родителей. Но закон в действующей редакции не позволяет получить социальный вычет на лечение детей старше 18 лет, исключений не делается даже для детей-инвалидов», – пояснил депутат.

Он добавил, что максимальная сумма налогового вычета, которая может быть возвращена гражданам, составит 15 тыс. 600 рублей в год.

«Кому-то это может показаться небольшой суммой, но это почти размер самой высокой месячной пенсии по инвалидности, которая выплачивается инвалидам с детства I группы – 13 454,64 рубля, остальные инвалиды получают в месяц в разы меньше», – сказал Щапов.