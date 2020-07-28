Росприроднадзор назвал причину утечки нефтепродуктов в Химкинское водохранилище

Причиной загрязнения Химкинского водохранилища нефтепродуктами стал слив отработанного трансформаторного масла с электроподстанции «Старбеево», сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

В Росприроднадзоре сообщили, что по результатам анализов идентичности отбора проб воды было установлено – «нефтепродукты, выявленные в ливневых колодцах на ПС «Старбеево» и в Бутаковском заливе, на 97% идентичны», передает РИА «Новости».

Ущерб, причиненный впадающей в Бутаковский залив Химкинского водохранилища реке Грачевке после разлива нефтепродуктов, составил 46 млн 324 тыс. 671 рубль, передает ТАСС.

Помимо расчета объемов вреда, причиненного водному объекту, по выявленным фактам в отношении ПАО «Россети Московский регион» составлен протокол по ч. 4 ст. 8.13 КоАП («Нарушение правил охраны водных объектов»).

Также в отношении администрации Химок вынесено предостережение о принятии незамедлительных мер по определению собственника и откачке нефтепродуктов.

Напомним, в конце июня река Грачевка (Чернавка) была загрязнена нефтепродуктами, вытекающими из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

Было установлено 400 кв. м боновых заграждений, что позволило локализовать разлив на площади 22,9 тыс. кв. м. Была зафиксирована гибель рыб и птиц из-за гипоксии.