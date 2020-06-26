В подмосковном водоеме разлилось крупное нефтяное пятно

В заливе Химкинского водохранилища появилось нефтяное пятно площадью 900 квадратных метров, причиной его появления стал слив сточных вод с нефтепродуктами с коллектора МУП «Химводосток», сообщили в пресс-службе Росводоресурсов.

«Сигнал о разливе нефтепродуктов в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища (городской округ Химки, Московская область) поступил 25 июня 2020 года. <...> Сотрудники организации по факту обращения незамедлительно выехали на место происшествия, где было выявлено нефтяное пятно, имеющее устойчивый запах ГСМ, вытекающее из реки Грачевка (Чернавка)», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Выше по течению специалисты нашли коллектор ливневой канализации, которую эксплуатирует МУП «Химводосток», из него поступают сточные воды с нефтепродуктами.

«Площадь пятна 900 квадратных метров в настоящее время, по предварительным оценкам», – добавили в пресс-службе.

На данный момент уже развернуты боновые заграждения, которые позволят предотвратить распространение загрязнения. Поверхность акватории обработали сорбентом для снижения вреда.

«После сбора нефтепродуктов планируется повторная обработка сорбентом. По выявленным нарушениям уведомлены Межрайонная прокуратура, Росприроднадзор, УМВД по городу Химки и Росрыболовство», – заключили в ведомстве.

Напомним, в июне был объявлен режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы в настоящее время продолжаются. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации на месте происшествия.

Кроме того, в июне нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова. А в мае спасатели остановили распространение пленки неизвестного происхождения на реке Баньке в Подмосковье, пятно также распространялось вдоль берега Москвы-реки.

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