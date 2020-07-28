В МИД отреагировали на интерес США к вооружению «Ивана Папанина»

«Иван Папанин» – не классический ледокол, а военный корабль, потому установка на нем вооружений не должна вызывать вопросов, заявил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

Корчунов, комментируя высказывания американских военных в отношении ледокола «Иван Папанин», отметил, что это «не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России», передает РИА «Новости».

«То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования «Калибр», – сказал дипломат.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что российский ледокол «Иван Папанин» – это наступательное вооружение, так как он может нести крылатые ракеты «Калибр».

Напомним, в конце октября 2019 года на Адмиралтейских верфях в Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

Он был заложен в апреле 2017 года. Это первый патрульный ледокол проекта 23550, его передадут ВМФ России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике.