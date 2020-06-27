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27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
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    Отправить Ленина на экспорт

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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              Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

              Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцев   27 июня 2020, 13:30
              Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
              Текст: Александр Тимохин

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              Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»?

              Американский адмирал Джеймс Фогго, командующий силами ВМС США в Европе и Африке и по совместительству Объединенным командованием силами НАТО в Неаполе (один из штабов межвидовых группировок НАТО), на днях ошарашил достопочтенную публику заявлением по поводу новых российских военных ледоколов проекта 23350.

              Заявление было следующим:

              «Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр». Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но «Калибр» никак не оборонительное оружие».

              Это совершенно потрясающее заявление – потрясающее в том, насколько оно не соответствует реальности ни в чем. Отечественные патриоты зря потирают ладоши, радуясь тому, как американский адмирал напугался наших ракет. Фогго или прекрасно знает, что лжет, или зря получает свою зарплату.

              Контейнерные пусковые установки как несбывшаяся мечта

              Первое и главное, что должны уяснить все онлайн-патриоты – Военно-морской флот давным-давно забраковал контейнерные пусковые установки для ракет семейства «Калибр», а их экспортные варианты под комплекс «Клаб» (экспортный вариант «Калибра») до сих по никто не купил.

              И это не просто так. Дело в том, что бросковые испытания ракет с таких пусковых установок были проведены уже довольно давно – отрывочные сведения об этих испытаниях просачивались в прессу аж в 2012 году, сами испытания прошли раньше. И по итогам испытаний флот эту тему для себя закрыл – с тех пор такие установки для ВМФ не разрабатываются и не производятся.

              Причин у такого «закрытия темы» было немало, и все они были, что называется, «тяжелые» – например, стоящие высоко над палубой «свечкой» транспортно-пусковые контейнеры делали установку очень требовательной к волнению, по факту, использовать ее для пуска ракет можно было при волнении близком к нулевому – но в наших широтах это очень большая редкость. Россия – северная страна, шторма тут частое явление. Была и масса других технических факторов, совокупно делающих такие пусковые установки, скорее, любопытной игрушкой, нежели реальным оружием.

              Именно поэтому их до сих пор нет на патрульных кораблях проекта 22160, имеющих два места под модули в размере 40-футового контейнера. Именно поэтому их не будет на ледоколах. Теоретически можно предположить, что реквизированные в случае войны торговые суда могли бы быть вооружены такими установками, но вероятность такой войны тоже, мягко говоря, не высокая. Поэтому – еще раз – разработка контейнерных пусковых установок для флота не ведется, они не проходили иных испытаний, кроме бросковых, и на вооружение не принимались. Они не нужны ВМФ, и у ВМФ их поэтому нет. Это – реальный факт.

              А значит, их не может быть на наших новых ледоколах.

              Нужны ли ледоколам ракеты «Калибр»?

              Ответ на такой вопрос содержится в тактико-техническом задании на ледоколы проекта 23350, в котором никаких «Калибров» нет. Если бы они были там нужны, то размеры и внутренние объемы ледокола вполне позволяли бы разместить их там так же, как они размещаются на других кораблях – в установках вертикального пуска 3С14. Тех же, которыми оснащены и новые отечественные фрегаты, и малые ракетные корабли типа «Буян-М» или «Каракурт». Более того, размеры ледокола вполне позволяли бы без проблем разместить на нем и радиолокационный комплекс, с помощью которого можно было бы применять и противокорабельные варианты ракет комплекса «Калибр» – ракеты 3М54 («Калибр» для удара по наземным целям это другая ракета, другой конструкции, 3М14).

              Но дело в том, что такая установка серьезно удорожая корабль (одна пусковая без радиолокационного комплекса это «от миллиарда рублей и выше»), ничего ему не дает – там, где эти ледоколы будут применяться, для «Калибров» просто нет целей. Эти ледоколы нужны не для того, чтобы бросаться в атаку на вражеские эскадры. Они нужны, во-первых, чтобы новые, строящиеся сейчас для Береговой охраны США тяжелые ледоколы нельзя было беспрепятственно использовать в военных провокациях на Северном морском пути (что американцы в открытую планируют), а во-вторых, для решения различных специальных задач Министерства обороны в Арктике.

              Например, эти корабли будут просто бесценны для организации подледных испытаний торпедного и минного оружия, или подледных же испытаний необитаемых подводных аппаратов. Смогут они, при необходимости, сработать как ледовый транспорт, как мобильная база противодиверсионных сил, как спасательный корабль и буксир. В общем – в соответствии с тактико-техническим заданием.

              Для этих специальных задач на ледоколах и предусмотрены места под модули. На картинках на этих местах нарисованы контейнерные пусковые установки «Калибров», которыми и прикрывается Фогго. На практике же там в первую очередь «пропишутся» модули с водолазным оборудованием – вполне серийные и имеющиеся на вооружении ВМФ.

              А стрелять «Калибрами» по Аляске или Гренландии этим кораблям не придется. Для таких задач строятся совсем другие корабли и подлодки. С ледоколами береговой охраны США наши ледоколы и с помощью своих 76-миллиметровых пушек разберутся, или вызовут авиацию, а больше они ни с каким противником не встретятся. Арктика покрыта льдом, там не может быть боевых кораблей противника, даже летом. Только если с подлодками США и Великобритании, но в этом случае от «контейнерных» «Калибров» толку было бы мало.

              Ложь адмирала Фогго

              Может ли высокопоставленный военный руководитель США и НАТО всего этого не знать и не понимать? Вряд ли. Такую вещь, как суммарный ракетный залп разведки считают до последней ракеты, в любом служебном справочнике ВМС США по флотам России или Китая можно найти точное количество ракетных ячеек на всех кораблях всех флотов. Появление контейнерных пусковых установок, окажись они технически реализуемыми, угрожало существенно изменить этот баланс, и возможность их использования противником США проигнорировать не смогли бы. А значит, проверяли, реальна эта угроза или нет. А значит – знают, реальна она или нет. И Фогго знает.

              То, что наши горе-маркетологи упорно эти установки рисуют на разных плакатах, не должно обманывать никого, претендующего на право называть себя профессионалом. Это просто картинки и не более того.

              Встает вопрос – зачем нужна эта ложь?

              Ответ прост – ВМС США нужны деньги, и нужно оправдание своего существования в имеющемся виде. Конкретно для адмирала Фогго нужно еще и обоснование того, что он лично не зря сидит на европейском ТВД и получает за это немаленькие деньги, и для чего ВМС США нужны силы в Европе. «Русская угроза» здесь просто идеальное оправдание. В ход идет все. Русские ставят зенитные ракеты на своих островах в тысячах километров от европейских границ? Агрессия. Русские делают что угодно где угодно? Агрессия. Надо больше кораблей. Больше людей и денег. А если Трамп проиграет выборы, то надо ещё понравиться американским демократам, а демократы ставят русскую «угрозу» куда выше китайской.

              То, что никаких «Калибров» на военных ледоколах не будет, специалистам прекрасно известно. Но для американцев это неважно. Они активно готовятся к провокациям в Арктике, вблизи наших территориальных вод, и местами в них самих. Они активно пытаются не допустить ослабления своего флота по экономическим причинам, не допустить сокращения военной бюрократии в Европе и потери доходов от этих «теплых местечек».

              И именно в рамках политических приготовлений к выполнению этих задач Джеймс Фогго и заявляет про «Калибры» на ледоколах. Ничего другого за этими заявлениями не стоит.

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