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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России

Американские ледоколы - пока крайне слабый конкурент российскимФото: Henry Dick/ZUMA/Global Look Press
Американские планы по строительству арктических ледоколов ждет масштабное обновление. Если верить меморандуму президента США Трампа, Америка впервые в своей истории намерена построить атомные ледоколы. А может быть даже не построить, а купить. Однако единственной страной в мире, имеющей опыт строительства кораблей подобного класса, является Россия.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...
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Американцы дождались своего 1937 года

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В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

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Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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              Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России

              Американские ледоколы - пока крайне слабый конкурент российским   15 июня 2020, 08:18
              Фото: Henry Dick/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Американские планы по строительству арктических ледоколов ждет масштабное обновление. Если верить меморандуму президента США Трампа, Америка впервые в своей истории намерена построить атомные ледоколы. А может быть даже не построить, а купить. Однако единственной страной в мире, имеющей опыт строительства кораблей подобного класса, является Россия.

              Президент США Дональд Трамп опубликовал меморандум, в котором он поручил Береговой охране США изучить возможность «покупки» атомных ледоколов. Береговая охрана США сегодня является владельцем двух самых мощных американских ледоколов - тяжёлого Polar Star и среднего ледокола Healy. Ещё пять кораблей в американском ледокольном флоте относятся к классу легких ледоколов и не приспособлены к круглогодичной навигации в полярных условиях. Иначе говоря, у США сегодня только семь ледоколов. Кроме того, все ледоколы в распоряжении США используют дизельное топливо, опыта строительства ледокольных судов с ядерной энергетической установкой у Америки никогда не было.

              Арктика не для слабых

              Для сравнения, у крошечной Финляндии, которая к тому же, в отличие от Соединённых Штатов, не имеет выхода к Северному Ледовитому океану, на сегодняшний день их одиннадцать. У северного соседа США, Канады, имеется 10 ледоколов, три находятся в постройке, а ещё четыре запланированы к закладке в ближайшие годы. И даже у Китая, который тем более далёк от Арктики или Антарктики, есть флот в составе четырёх современных ледокольных судов и планы увеличить его за счёт постройки ещё двух тяжёлых ледоколов.

              Российский же ледокольный флот и вовсе нечего сравнивать с текущим американским. У России на сегодняшний день в строю находится 53 различных ледокола всех имеющихся классов. На верфях в различной степени готовности достраивается ещё 6 судов, и ещё 12 ледоколов, включая и уникальные, сверхтяжёлые корабли, запланированы к постройке.

              На что же рассчитывали до сих пор США в новой гонке к обеим полюсам нашей планеты, которая разворачивается у нас с вами на глазах?

              До последнего заявления Трампа у Береговой охраны США был может и неидеальный, но всё-таки рабочий план постепенного обновления американского ледокольного флота. Всё дело в том, что из формально числящихся в строю семи американских ледоколов три корабля Береговой охраны не только самые крупные и мощные, но и самые старые. Формально новым является только ледокол Mackinaw, который Береговая охрана получила в своё распоряжение в 2006 году, но его мореходный класс подходит только для навигации по Великим Озёрам США и прилегающим рекам, к длительным морским переходам он не приспособлен.

              А вот два других ледокола, уже упомянутые Healy и Polar Star, гораздо старше - первый спущен на воду в 1999, а второй - и вовсе в 1976 году. Причём проблемы с поддержанием ледокола Polar Star на ходу в последнее десятилетие стали столь существенными, что Береговая охрана США даже вынуждена была поставить на прикол его «сестринский корабль», ледокол Polar Sea, используя его как источник уникальных запасных частей для Polar Star.

              Нельзя сказать, что печальное состояние дел с ледоколами Береговой охраны не понимали в Белом доме. Вашингтон вяло, но последовательно готовится к соперничеству за ресурсы арктического шельфа со всеми другими странами. Однако программа замены старых ледоколов, принятая ещё в 2012 году, сразу же после начала «каннибализации» Polar Sea, явно буксовала.

              За прошедшие восемь лет программа, получившая название Polar Security Cutter, была проработана на бумаге во многих существенных деталях. Для замены устаревших Healy и Polar Star предполагали построить сразу три тяжёлых и три средних ледокола новой конструкции, первую стройку даже согласились профинансировать ВМС США, которые явно страдали от того, что его суда не могут толком заходить в высокие широты. К 2019 году даже определились с подрядчиком - им должен был стать давний партнёр ВМФ по многим проектам, верфь VT Halter Marine Inc, расположенная в штате Миссисипи, в городе Паскагула. Под реализацию проекта VT Halter Marine даже успела получить в прошлом году контракт на 745 млн долларов США, которые ей обещали зачесть в счёт постройки трёх ледоколов, общей стоимостью более 1,9 млрд долларов.

              В качестве основы для ледокола по проекту Polar Security Cutter был взят проект дизель-электрического ледокола «Поларштерн II», разработку которого сегодня ведёт Германия. «Поларштерн II» - это развитие хорошо зарекомендовавшего себя в прошлом немецкого исследовательского ледокола «Поларштерн», построенного ещё в 1981 году. Старый «Поларштерн» прославился тем, что сентябре 1991 вместе со шведским арктическим ледоколом «Один» достиг Северного полюса. Новая же конструкция немецких судостроителей должна минимум вдвое превосходить своего предшественника по водоизмещению и минимум в полтора раза - по мощности. Эти изменения позволят таким ледоколам находиться в автономном ледовом плавании до 90 суток и ломать лёд толщиной до 1,8 метра.

              Почему атомный?

              Заявление Трампа ставит планы развития американского ледокольного флота буквально «с ног на голову». По сути дела, в опубликованном меморандуме предлагается полностью пересмотреть концепцию эволюционной замены дизель-электрического ледокольного флота такими же судами - и перейти к атомному реактору в качестве основного источника ледокольной мощи будущих судов.

              Объективная причина такого рода решения понятна. Несмотря на внушительные размеры нового дизельного ледокола программы Polar Security Cutter, которые где-то вдвое превосходят водоизмещение «старичка» Polar Star, его ледопроходимость по-прежнему оставляет желать лучшего и недостаточна для суровых условий центральной Арктики.

              Кроме того, в новых ледоколах решено было отказаться от газовых турбин, которые могли обеспечить Polar Star кратковременно до 56 МВт мощности, чтобы вырваться из стеснённых ледовых условий, где пасовала его обычная, экономичная дизель-электрическая установка мощностью в 13 МВт. За счёт этого Polar Star мог недолго идти даже в 2 метровом льду, в обычном режиме ломая лёд только в 1,7 метра толщиной. Вместо такой концепции, новые ледоколы программы Polar Security Cutter планируют оснастить лишь дизель-электрической установкой полной мощностью в 33,7 МВт, что лишь чуть больше, чем пиковая мощность среднего ледокола Healy, уже находящегося в распоряжении Береговой охраны США.

              В общем, попади новый «тяжёлый» ледокол в суровые паковые льды толщиной больше 2 метров - и помощи придётся ждать уже ему, а не судам, которые он решил вести за собой.

              Для сравнения, мощность даже старых, ещё советских, атомных ледоколов типа «Арктика», составляла 55 МВт, а новые российские атомные ледоколы типа ЛК-60Я, сегодня достраиваемые в Санкт-Петербурге, имеют мощность на валу в 60 МВт. Это позволяет поднять их ледопроходимость на целых 15% – с 2,25 метра, которая была у «Арктики», до как минимум 2,6 метра у ЛК-60Я.

              Так что, получается, в игре «в долгую» Трамп, настаивая на создании атомных американских ледоколов, прав. На дизель-электрическом приводе в Арктике и Антарктике далеко не уедешь. Конечно, Береговой охране США лучше было бы получить просто «Polar Star, только чуть получше и поновее», но, судя по всему, у Белого дома есть свои планы на арктические и антарктические моря.

              Кроме того, надо понимать, что США хотят даже не «достать до России», а хотя бы оторваться от Китая.

              В конце декабря 2019 года стало известно, что КНР собирается строить новый тяжёлый ледокол Xue Long 3 («Снежный Дракон-3»), вдобавок к уже имеющимся в его распоряжении тяжёлым ледоколам Xue Long и Xue Long 2, построенным в 1994 и 2019 годах. Новое пополнение флота «Снежных Драконов» должно оставить далеко позади возможности будущих американских ледоколов. На третьем китайском ледоколе тоже хотят установить пиковые газовые турбины, которые позволят ему при  мощности до 50 МВт пробиваться через 2-метровый лёд. Эти дополнительные 20 см ледопроходимости дадут китайским ледоколам нужную независимость в Арктике и Антарктике, которую программа Polar Security Cutter обеспечить не в состоянии.

              Кто ж ему даст?

              Еще один вопрос по итогам «ледокольного» меморандума Трампа - это где США в достаточно сжатые сроки планируют взять атомные ледоколы. Всё дело в том, что стареющему Polar Star уже где-то в пятилетнем периоде времени потребуется срочная замена - или же очень дорогостоящая программа поддержания работоспособности, сравнимая по стоимости с постройкой нового судна.

              Конечно, у США есть все компоненты для нового атомного ледокола - и практика постройки ледокольных судов, и атомные морские реакторы. Только вот нет ни проекта атомного ледокола, ни опыта создания настоящего ледокола-атомохода.

              А конкурировать с Китаем придётся уже завтра - было объявлено, что «Снежный Дракон-3» будет заложен на китайской верфи уже в следующие два года, ещё до вступления в строй уступающего ему по всем статьям нового американского дизельного ледокола программы Polar Security Cutter.

              И вот тут «играет» одно слово, которое было употреблено президентом Трампом в тексте его меморандума: новый американский атомный ледокол предлагается «купить». Конечно, такой пассаж можно отнести и к длительному процессу разработки собственного атомохода, подразумевая его заказ на американских верфях - но именно по такому пути идёт существующая программа Polar Security Cutter, с критикой которой де-факто выступил Трамп в своём меморандуме.

              Если же речь идёт о том, что США действительно понадобился атомный ледокол «здесь и сейчас», то ответ, в общем-то очевиден. Продать такой корабль Соединенным Штатам может только Россия... если захочет.

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