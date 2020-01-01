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Север принес России один из главных успехов 2019 года

Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

Американским дипломатам пришлось спасаться бегством из «охраняемой зоны» центра БагдадаФото: Khalid al-Mousily/Reuters
В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмиссию. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Север принес России один из главных успехов 2019 года

              Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страны   1 января 2020, 11:14
              Фото: Семен Майстерман/ТАСС
              Текст: Владимир Веретенников

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              Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды?

              Волею судеб Россия оказалась в уникальной географической ситуации: 65% территории покрыто вечной мерзлотой, почти 40 тыс. километров побережья приходятся на береговую черту Северного ледовитого океана. Полярные ночи, марсианские температуры, нечеловечески трудные условия проживания... На протяжении столетий русский народ старается обратить то, что сначала воспринималось географическим проклятием, в благословение. Постепенно выяснилось, что полярные земли чрезвычайно богаты всякого рода полезными ископаемыми, а Северный морской путь при должной технической поддержке выгоден экономически.

              Северный морской путь (СМП) – кратчайшая водная дорога из Европы в Азию и одна из важнейших судоходных магистралей России. Поскольку пролегает она в полярной зоне с ее экстремальными природными условиями, развитие СМП всегда было связано с колоссальными трудностями. С другой стороны, у этого пути есть и свои преимущества перед конкурентной трассой, опоясывающей Евразию с юга, в первую очередь отсутствие ограничений по пропускной способности – по сравнению, например, с Суэцким каналом.

              Хозяйственно-экономическое освоение СМП началось еще в императорское время – события той эпохи навсегда останутся связаны с именами адмирала Макарова, ученого Менделеева, путешественников отца и сына Вилькицких. Романтико-героическая эпоха «северного фронтира» продолжилась и во времена раннего СССР – академик Шмидт, капитаны Воронин и Бадигин, летчики Водопьянов и Черевичный...

              Но, невзирая на подвиги и достижения былого времени, даже и сейчас возможности СМП используются не в полную силу. Так, недавно глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ предполагает рост грузопотока по северному морскому маршруту с 19,7 млн тонн в 2018 году до 80 млн тонн в 2024-м.

              Есть планы и на более отдаленный период. Чтобы оценить весь их масштаб, не обойтись без большого количества цифр. По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, его ведомство подсчитало, что одно лишь рабочее место в арктической зоне создает до 14 новых мест по всей стране. Каждый же государственный рубль, вложенный в этот регион, может привлечь до 15 рублей инвестиций из внебюджетных источников. В рамках проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» министерство планирует привлечь до 2030 года почти 11 трлн рублей частных инвестиций и увеличить объем грузоперевозок по Севморпути с 2034 года до 157 млн тонн.

              Как отмечает Кобылкин, Минприроды при расчетах учитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продуктов их переработки – но ведь помимо этого могут осуществляться и поставки грузов с заводов Урала, а также сельскохозяйственных товаров. «После построения необходимой наземной инфраструктуры в Арктике с выходом к морским портам, в том числе к порту Сабетта, сработает тот самый мультипликативный эффект и в этом вопросе», – пишет Кобылкин. В свою очередь заместитель министра транспорта Юрий Цветков приводит впечатляющие цифры: «За прошедший год общий объем грузоперевозок в акватории СМП возрос с 16,7 до 27,5 млн тонн».

              По словам Цветкова, трафик на главной морской трассе России в Арктике за последний год значительно возрос: увеличилось количество судов, еще более существенный рост наблюдается в перевозке грузов. Это связано с тем, что оказался установлен более понятный и удобный порядок выдачи разрешений для российских и иностранных судовладельцев на плавание их судов по северному маршруту. «Подача заявки в электронном виде и размещение разрешений на официальном сайте администрации существенно упростили процедуру их получения», – пояснил Юрий Цветков.

              Амбициозные планы и геополитические игры

              К слову, не так давно государство озаботилось тем, чтобы оптимизировать управление одной из главнейших своих транспортных артерий. В декабре 2018 года Совет Федерации одобрил закон, наделяющий Росатом функциями инфраструктурного оператора СМП. В 2019 году госкорпорация подготовила проект плана развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года. Уже в ближайшее время она намеревается войти в число 15 крупнейших морских перевозчиков мира. Корпорация намерена использовать Севморпуть для перевозки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу – отбивая поток у южных морских трасс.

              Расстояния диктуют свою логику: скажем, от японской Иокогамы плавание по СМП до голландского Роттердама составляет всего 7,3 тыс. морских миль. А вот если судно идет между этими же портами мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря, то это уже 11,2 тыс. Другими словами, северный маршрут экономит почти две недели пути. Основными пользователями СМП в России сегодня являются компании «Норникель», «Газпром«, «Роснефть», «Росшельф», «Новатэк», регионы Красноярский край, Саха (Якутия), Чукотка.

              Важным событием стало прибытие в сентябре этого года из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург атомного контейнеровоза «Севморпуть»,

              доставившего в Северную столицу около 8 тыс. тонн грузов, включая мороженую рыбопродукцию. Тем самым успешно завершился первый этап пилотного проекта осуществления регулярных летне-осенних рейсов по Северному морскому пути, прорабатываемый дирекцией СМП «Росатом» и ФГУП «Атомфлот».

              Итогом может стать открытие регулярной действующей каботажной контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России, с доставкой грузов менее чем за 20 суток. Предполагается, что сначала основой грузопотока контейнерной линии в европейскую часть России станет рыбопродукция с Дальнего Востока – что поспособствует продовольственной безопасности РФ. Для обратной же загрузки планируется использовать российские товары и грузы, необходимые для реализации различных арктических проектов.

              Наличие у России Севморпути стало важным фактором геополитической «большой игры». В последнее время в странах НАТО входит в моду риторика о том, что этот путь, дескать, должен стать «общим». США требуют от Китая прекратить вложения в инфраструктуру СМП, а от России – сократить военное присутствие в арктических регионах. При этом глава ВМС США Ричард Спенсер рассуждал о необходимости усиления американского военного флота в Арктике. О наличии своих интересов в Арктике заявляют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай.

              С другой стороны, не далее как в августе крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать в дальнейшем маршрут СМП. Французы объяснили этот свой шаг «заботой об окружающей среде». В дальнейшем их примеру последовали германская судоходная компания Hapag-Lloyd, швейцарская Mediterranean Shipping Company и американский производитель спортивной экипировки Nike. Но Юрий Цветков считает, что настоящая причина тут совсем иная.

              «К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические вопросы – сдерживание российского развития Арктики», – отметил замминистра. По его мнению, в конкурирующих державах недовольны тем, что Россия является лидером в развитии Арктического региона – больше ни у одной страны нет такого количества атомных ледоколов, ни одно государство в подобном объеме не вкладывается в проекты развития Севера.

              Великий ледовый флот

              А работа действительно идет нешуточная. Большие усилия предпринимаются для обновления флота современными судами. Не так давно отмечалось 60-летие даты 3 декабря 1959 года, когда в состав советского флота был принят ледокол «Ленин» – первое в мире гражданское судно с атомной энергетической установкой. А на сегодняшний день по заказу «Росатомфлота» строятся в рамках программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» универсальные атомные ледоколы проекта 22220, три из которых уже спущены на воду. Эти 173-метровые гиганты – 30 000 тонн – станут самыми большими и мощными в мире кораблями своего класса.

              По словам гендиректора Балтийского завода Алексея Кадилова, головной ледокол этого проекта 22220 «Арктика» к началу ходовых испытаний уже полностью готов – и начал их 12 декабря прошлого года. В серию также входят ледоколы «Сибирь» и «Урал», которые спущены на воду и планируются к сдаче в 2021 и 2022 гг. В августе этого года было принято решение о сооружении еще двух ледоколов проекта 22220, их сдадут в 2024–2026 гг. Как пояснил первый заместитель ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, конструктивной особенностью ледоколов этого проекта является особое устройство балластных цистерн, которое позволит им работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая без потери хода лед толщиной до трех метров. Каждый из этих кораблей оснащен двумя реакторами «Ритм-200» общей мощностью в 81 500 лошадиных сил – очень компактными и экономичными.

              Одновременно в Санкт-Петербурге завершается строительство ледокола дизель-электрического проекта 22600 «Виктор Черномырдин», ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», а недавно там же спустили на воду патрульное судно ледового класса «Иван Папанин».

              В сентябре в чукотский порт Певек прибыла спущенная на воду также в Санкт-Петербурге плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая будет обслуживать близлежащий регион. Это настоящее.

              А будущее предлагает еще более захватывающие проекты – уже разработан перспективный тип атомного ледокола «Лидер». Это будет колосс водоизмещением свыше 71 тыс. тонн, длиной 209 м, оснащенный силовой установкой в 120 тыс. лошадиных сил. Серию из трех ледоколов создадут на мощностях строящегося дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», головное судно заложат в 2020 году.

              Помимо кораблей нужно обзаводиться и современными средствами навигации. Так, представитель Минприроды России Сергей Хрущев рассказал о создании единой информационно-космической системы (ЕИКС), а также единого центра управления данными о гидрометеорологической и ледовой обстановке в арктической зоне РФ. «В этих целях потребуется создать современную группировку малых радиолокационных и оптических космических аппаратов дистанционного зондирования Земли – для оперативного получения данных о ледовой обстановке. Также необходим информационно-коммуникационный комплекс для обмена данными по всей арктической зоне Российской Федерации – с расширением сети наземных и морских пунктов наблюдения. Третий блок ЕИКС – комплексная информационно-аналитическая система, способная увязать все имеющиеся данные о регионе в едином информационном пространстве», – рассказал Хрущев.

              Все эти данные были озвучены на прошедшем в декабре в Петербурге IX Международнм форуме «Арктика: настоящее и будущее». Кстати, то, что форум был проведен именно в Петербурге, совершенно не случайно. Этот город играет ключевую роль в инфраструктурной сети, обслуживающей Север – что не ограничивается одними лишь судостроительными верфями. Так, в июле 2019 года было принято решение о создании в Санкт-Петербурге промышленного кластера телекоммуникационного снабжения Арктики.

              Но Северная Пальмира вложится в освоение Арктики не только своим промышленным, но и гуманитарным потенциалом. Ведь в городе находится Университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, который готовит в том числе и членов экипажей судов арктического класса. Осенью прошлого года при этом вузе открылся Центр морских арктических компетенций, предназначенный для подготовки и повышения квалификации персонала атомного ледокольного флота. Получается, что и постройка новых ледоколов, и подготовка команд для них осуществляется на одном и том же Васильевском острове.

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