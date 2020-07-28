Китай опередил Украину по импорту российского мяса

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

На материковый Китай за шесть месяцев пришлось 45% поставок в натуральном выражении, а с учетом автономного Гонконга – 54%, передает РБК.

Доля Украины в российском экспорте снизилась с 28% до 16%. При этом отгрузка продукции выросла с 42 млн долларов до 53 млн долларов.

Аналитики пояснили, что российский экспорт вырос в основном из-за увеличения поставок мяса птицы. Кроме того, в 2020 году отечественные производители получили право экспортировать в КНР не только птицу, но и охлажденную говядину.

По данным главного таможенного управления Китая, за первые пять месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов из России в Китай вырос на четверть и составил 1,8 млрд долларов.

Таким образом, впервые в истории пищевые товары вышли на второе после нефти место в российских поставках.

Ранее сообщалось, что Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай.