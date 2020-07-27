В РАН оценили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«В целом когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», – передает ТАСС его слова.

Сергеев также отметил, что занимает очень осторожную позицию в плане прогнозов по поводу массовой вакцинации от коронавируса, так как разработка вакцин – долгое дело.

«Понимаете, если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, допустим, то, конечно, клиническое тестирование этой вакцины должно проводиться долгое время», – сказал он.

Кроме того, по словам президента РАН, наблюдать за антителами, которые спровоцирует вакцина, необходимо минимум в течение полугода.

«Конечно, в плане всяких мобилизационных решений, что нужно очень быстро что-то сделать, чтобы защитить группы риска, защитить врачей, которые работают в «красной» зоне, конечно, можно действовать быстрее», – добавил Сергеев.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. Испытания начнут с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее к испытаниям присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет. Всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах, включая 60 сотрудников центра. Первый этап клинических исследований завершится в сентябре.

Напомним, 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что «Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса.

Отметим, что Минобороны России и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.