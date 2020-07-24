«Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса

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НОВОСТЬ ЧАСА:Арбитраж ВТО принял сторону России в споре с ЕС
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов
Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России
Нужны ли России «ядерные поезда»
Зеленский морочит голову нормандской четверке
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Почему за лесными пожарами стоит математика
Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
Жертвы домогательств не с теми судятся
Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
США объявили о начале новой холодной войны
Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
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