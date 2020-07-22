Мишустин назвал число безопасных российских вакцин от коронавируса

Четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два [учреждения] также готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», – передает ТАСС слова Мишустина.

Он добавил, что Россия осенью получит надежную вакцину от коронавируса.

«Самое главное сегодня – это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Премьер-министр заявил также, что российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии.

«Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя как работают врачи... хочу сказать, что готова и есть запас», – сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов о том, готова ли отрасль ко второй волне коронавируса.

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