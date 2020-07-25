Организаторы акции рассказали о судьбе затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

Утонувший на дне Керченского пролива бронетранспортер (БРДМ-2) планируется достать в воскресенье, заявил представитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергей Чернаков.

«В проливе сохраняется штормовая погода, потому операцию по подъему бронемашины перенесли на воскресенье. Свою помощь предложили разные организации, но из-за шторма, который пришел со стороны Новороссийска, решено все перенести на завтра», – уточнил РИА «Новости» Чернаков.

Операцию проведут, если позволят погодные условия, добавил он.

Напомним, бронетранспортер, форсировавший Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества» утонул в субботу. Членов экипажа эвакуировали.

В сети также публиковали видеозапись, снятую членами экипажа затонувшей машины.