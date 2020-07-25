Появилось видео ухода под воду бронетранспортера в Керченском проливе

В Сети появились кадры, снятые членом экипажа бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), утонувшей в субботу в Керченском проливе.

Видео опубликовано на YouTube.

Отмечается, что ситуация вышла из-под контроля, волны залили бронемашину. Помпы не справились с откачкой поступающей воды, после чего БРДМ затонула.

Сообщалось, что члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.