Эксперт: Нападение на хабаровского активиста невыгодно ни местной, ни федеральной власти

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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              Эксперт: Нападение на хабаровского активиста невыгодно ни местной, ни федеральной власти

              24 июля 2020, 16:40

              Текст: Андрей Резчиков

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              Избиение в Хабаровске сотрудника штаба Навального Дмитрия Низовцева невыгодно ни местной, ни федеральной власти. Избиение похоже на инсценировку в момент приезда в регион нового руководителя Хабаровского края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал сообщения об избиении Низовцева тремя неизвестными в масках.

              «Это очередная глупая провокация, где «сырьем», извините за такой циничный термин, уже являются собственные активисты. Вот побили и теперь орут об этом громче всех», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

              По его мнению, нападение на Низовцева совершено невыгодно ни местной, ни федеральной власти. Мартынов отметил, что инцидент совпал с приездом в регион врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который заменил утратившего доверие и уволенного с поста главы региона Сергея Фургала.

              Таким образом, инцидент с избиением мог быть выгоден столичной оппозиции, либо хабаровским сторонникам экс-губернатора, считает эксперт: «Начали своих же дубасить. Какие-нибудь местные, которым старшие авторитетные товарищи дали прямые указания».

              Мартынов указал на то, что в telegram-каналах уже появились фотографии Низовцева после избиения, и на его лице отсутствуют следы побоев. «Свой же, поэтому бить по-настоящему жалко. Зачем они будут откровенно мутузить его и отправлять в больницу?» – подытожил эксперт.

              Как сообщали хабаровские СМИ, нападение на Дмитрия Низовцева было совершено поздним вечером в четверг. Сторонник блогера Алексея Навального регулярно делал репортажи с акций протеста в Хабаровске. По его словам, когда он возвращался домой, у подъезда его подкараулили три человека в черных масках, который набросились на активиста с кулаками. В подтверждение своих слов Низовцев предоставил запись с видеорегистратора такси, на котором приехал.

              Журналист сообщил, что не дождался полиции и отправился в больницу на скорой. Там он прошел обследование на УЗИ и сделал рентген, который показал, что перелома скулы нет. По его словам, нападавшие точно знали, где он живет, что исключает версию хулиганства.


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