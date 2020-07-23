Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении «Дружбы»

Литва предоставила политическое убежище экс-гендиректору компании «Самаратранснефть-терминал» бизнесмену Роману Ружечко, который проходит фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».

«Департамент миграции принял решение предоставить политическое убежище Ружечкасу в марте этого года, подтвердила руководитель учреждения Эвелина Гудзинскайте. Эта новость до сих пор не была обнародована», – сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на департамент миграции при МВД Литвы.

Напомним, в 2019 году бывший гендиректор, задержанный в Литве как находящийся в международном розыске и арестованный на три месяца решением Вильнюсского участкового суда, попросил политического убежища в республике.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.