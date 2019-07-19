Фигурант дела о «грязной» нефти попросил убежища в Литве

Бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, задержанный в Литве как находящийся в международном розыске и арестованный на три месяца решением Вильнюсского участкового суда, попросил политического убежища в республике, сообщила представитель судебной инстанции Риманте Краулише.

«Подтверждаем, что после назначения ареста Ружечко попросил предоставить ему в Литве политическое убежище», – приводит ее слова ТАСС.

Объявленный Интерполом в розыск Ружечко был задержан в Вильнюсе в четверг. Суд арестовал его на три месяца. В посольстве России сообщили, что арестованный не обращался за правовой помощью.

15 мая Самарский районный суд избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.