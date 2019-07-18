В Литве задержали подозреваемого по делу загрязнения «Дружбы»

В Вильнюсе задержан экс-гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», пишут СМИ со ссылкой на информированный источник.

«17 июля в Вильнюсе Интерполом задержан Ружечко Роман Владимирович, родившийся 19 июля 1977 года, который находится в международном розыске», – сказал собеседник «Интерфакса».

Сведения о задержании передали российским правоохранителям, добавил он.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.