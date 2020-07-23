Совфед собрался поддержать закон о многодневном голосовании

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента собирается одобрить закон о введении возможности голосования на выборах в течение нескольких дней.

«Как вы знаете, Госдума уже приняла закон о такой возможности – голосовать не более трех дней. И настроение сегодня и комитета, и членов Совета Федерации – поддержать этот закон. Я думаю, что он завтра будет поддержан», – передает ее слова ТАСС.

Матвиенко напомнила, что на общероссийском голосовании «дополнительно пообщалась с избирателями о данной практике».

«На мой взгляд, практика многодневного голосования очень удобна избирателям. Организуя избирательный процесс, в первую очередь мы должны сделать все, чтобы больше людей пришло на выборы. Тогда любая власть, которая избирается, будет более легитимна. Мы должны думать об интересах избирателей. Мне кажется, что эта практика отвечает на этот вопрос», – отметила спикер Совфеда.

По ее мнению, в ходе голосования по конституции «продумано было все до деталей». «Сама технология организована так, что это не предусматривает как-либо злых умыслов. И надо расширять наблюдение, подключать институты гражданского общества, чтобы они убедились, что многодневное голосование ни в коей мере не создает новых схем для мошеннических действий. Закон потребует изменений некоторых нормативных актов, уточнения. Надо позаботиться о членах участковых комиссий, организации их труда, расширении их количества», – подчеркнула Матвиенко.

Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК.

В Кремле заявили об эффективности многодневного голосования.