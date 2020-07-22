Предотвращен теракт против силовиков в КБР

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировался членами запрещенной в России группировки «Исламское государство*».

Спецслужбы обнаружили четырех боевиков в горно-лесистой местности Чегемского района, которые оказали при задержании вооруженное сопротивление и получили травмы, не совместимые с жизнью. У ликвидированных террористов обнаружили автомат, карабин, два пистолета, боеприпасы, передает РИА «Новости».

На месте конспиративного проживания боевиков в Нальчике найдено готовое к применению СВУ, а также компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, которые содержали переписку с боевиками ИГ*. В переписке обсуждался планируемый теракт.

Решается вопрос о возбуждении дела по статьям «теракт» и «незаконное изготовление оружия».

Позже были опубликованы кадры спецоперации в Кабардино-Балкарии против боевиков ИГ.

На прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске.