Китай пригрозил США закрыть консульство в Ухане

Власти Китая рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане из-за требований Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне, сообщил источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет создать международную коалицию для противостояния Китаю.