Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи опускался на 0,04%, до 2824,5 пункта, индекс РТС – на 0,16%, до 1257,73 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи торговался на уровне 2827,45 пункта (+0,06%), а РТС рос на 0,02%, достигая отметки в 1260 пункта.